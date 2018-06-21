Кикабидзе разъяснил свои слова об СССР‍

Известный артист Вахтанг Кикабидзе пояснил, что в интервью Deutsche Welle говорил о ненависти не к СССР, а к гербу этой страны.

«Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кикабидзе добавил, что не имел в виду людей, которые жили в СССР.

С чего всё началось

Скандальное интервью немецкому изданию было опубликовано 20 июня. В разговоре с журналистами Кикабидзе рассказал, что так обрадовался новости о развале СССР, что даже накрыл стол и пригласил гостей.

«Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню», — рассказал артист.

Он отметил, что новость о развале СССР всех шокировала, несмотря на то что все «чувствовали, что это должно произойти».

«Все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — добавил он.

Первые реакции

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывание артиста, напомнил, что тот стал известным только благодаря ненавистному ему СССР.

«Годы он набрал, мудрости — нет», — написал сенатор в Twitter.

Ответил Кикабидзе и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что такие заявления направлены на интересы Вашингтона.

«Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством, которое обеспечило равновесие на планете!» — сказал Зюганов журналистам НСН.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что слова Кикабидзе «странные и непродуманные».

«Известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе. Не в Грузии, а в Советском Союзе», — напомнил он.

Мнения коллег разделились

Российский певец и композитор Юрий Антонов сообщил, что такие слова известного артиста вызвали у него чувство омерзения.

«Я никогда даже подозревать не мог, что у него в глубине души такая ненависть!» — рассказал певец, отметив, что ранее испытывал искреннюю симпатию к Кикабидзе.

При этом другой известный российский музыкант Юрий Лоза в эфире НСН поддержал такие заявления в адрес СССР. Он отметил, что хорошо помнит те времена, которые далеки от «картинки, которую пытаются нарисовать некоторые люди».

«Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками», — сказал музыкант.

Также он не исключил, что слова Кикабидзе могли неправильно перевести, так как интервью он давал немецкому изданию.