Антонов рассказал о чувстве омерзения после слов Кикабидзе об СССР

Известный российский певец и композитор Юрий Антонов прокомментировал заявление актера Вахтанга Кикабидзе, который в беседе с журналистами признался в ненависти к СССР.

«Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения», — заявил Антонов в интервью «Федеральному агентству новостей».

Он напомнил, что Кикабидзе вырос и получил образование в СССР, а также стал звездой советского кино. Антонов признался, что ранее восхищался этим артистом.

«Я никогда даже подозревать не мог, что у него в глубине души такая ненависть!» — добавил певец.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее также прокомментировал высказывания Кикабидзе. Он отметил, что «годы тот набрал, а мудрости — нет», а также указал на то, что артист стал, кем он есть, только благодаря Советскому Союзу.

Слова Кикабидзе не оставили равнодушным и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Кто пытается радоваться тому, что СССР разрушили — мерзавцы и предатели», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что эти люди совершают «непростительную ошибку» в отношении совести и будущих потомков.

Свое заявление Кикабидзе сделал в интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано 20 июня. Артист рассказал, что очень обрадовался новости о развале СССР, накрыл стол и пригласил гостей.

Позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Кикабидзе уточнил, что его слова были неверно интерпретированы. Он указал, что рассказал немецкому изданию о своей нелюбви к гербу Советского Союза, но не к населению.