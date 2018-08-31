Создано не вызывающее привыкания сильное обезболивающее

Ученые из американского Университета Уэйк-Форест разработали обезболивающее которое сильнее морфина, при этом не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов.

Исследователи надеются, что в будущем данный препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок. Только в США в 2012 году из-за этого умерли более 16 тыс. человек, сообщает издание Science Alert.

По данным ученых, новое соединение AT-121 воздействует на Μ-опиоидные рецепторы (МОР) и рецепторы ноцицептина — белковые молекулы в нейронах головного мозга. Препарат уже прошел испытания. Он оказывал обезболивающее действие подобно морфину при концентрациях в сто раз более низких, чем обычно. При этом высокие дозы AT-121 не вызывали никаких побочных эффектов.

27 августа сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина начал работу по созданию вакцины против рака кожи. Вещество, которое разрабатывают ученые, может заблокировать возникновение рецидива.