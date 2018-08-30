Путин поздравил лидера Узбекистана с Днем независимости республики

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости республики. Об этом 30 августа сказано на сайте узбекского президента.

В поздравительной телеграмме президент России отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в социально-экономическом развитии и рост авторитета страны на мировой арене.

Путин подчеркнул, что отношения России и Узбекистана основываются на добрых традициях дружбы и находятся на высоком уровне.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее активно наращивать двустороннее стратегическое партнерство и союзничество, а также конструктивное взаимодействие в региональных делах», — отмечается в телеграмме.

В заключение президент России пожелал Мирзиееву крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны — процветания и благополучия, пишет «Газета.ру».

Визит Путина в Узбекистан намечен на осень этого года. Этой договоренности политики достигли в июне на полях саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.