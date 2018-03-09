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Президент Узбекистана впервые за 25 лет совершит госвизит в Таджикистан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Эмомали Рахмона 9-10 марта совершит государственный визит в Таджикистан.

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О готовности возобновить узбекско-таджикские переговоры по пограничным и другим спорным вопросам Мирзиёев неоднократно публично заявлял с начала минувшего года. Однако на сегодняшний день Таджикистан — единственная из граничащих с Узбекистаном стран, которую он не посетил с визитом.

Сообщается, то в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и туристического сотрудничества. Одним из главных обсуждений станет упрощения взаимных поездок граждан.

Отмечается, что договор об оставшихся участках совместной узбекско-таджикской госграницы будет подписан в ходе госвизита главы Узбекистана в Таджикистан.

Год назад президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон решили активизировать усилия по защите таджикско-афганской границы, усиление пройдет за счет расположенной в Душанбе и Курган-Тюбе российской военной базы. Российский лидер также отметил, что Москва и Душанбе озабочены распространением в Афганистане запрещенных террористических группировок.

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