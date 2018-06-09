Прямой эфир

Путин планирует посетить Узбекистан этой осенью

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Узбекистан осенью этого года. Об этом он сообщил в ходе беседы с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — цитирует ТАСС Путина.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиеева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону. Российский лидер рассказал о растущем товарообороте и о реализации крупных проектов между странами. Только «Лукойл» проинвестировал порядка 7 млрд в экономику Узбекистана, отметил он.

Со своей стороны Мирзиеев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана. Мирзиеев уточнил, что визит Путина планируется на октябрь 2018 года.

Встреча Путина и Мирзиеева состоялась на полях саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США и Узбекистан подпишут соглашения на сумму $4 млрд
Президент Узбекистана впервые за 25 лет совершит госвизит в Таджикистан
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017