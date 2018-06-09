Путин планирует посетить Узбекистан этой осенью

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Узбекистан осенью этого года. Об этом он сообщил в ходе беседы с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — цитирует ТАСС Путина.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиеева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону. Российский лидер рассказал о растущем товарообороте и о реализации крупных проектов между странами. Только «Лукойл» проинвестировал порядка 7 млрд в экономику Узбекистана, отметил он.

Со своей стороны Мирзиеев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана. Мирзиеев уточнил, что визит Путина планируется на октябрь 2018 года.

Встреча Путина и Мирзиеева состоялась на полях саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.