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Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN Джеффа Закера за низкое качество работы.

«Отвратительная и чрезмерная предвзятость CNN относительно меня затуманила их мысли и сделала их неспособными функционировать <…> Маленький Джефф З. (Закер. — Ред.) ужасно выполнил работу, его рейтинги падают, AT&T (телекоммуникационная компания. — Ред.) должна уволить его, чтобы сохранить доверие!» — написал американский лидер в Twitter.

За несколько часов до этого глава государства также назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна «человеком, живущим в прошлом и думающим как дегенеративный дурак». Твит Трамп завершил фразой «fake news», которую он традиционно использует в адрес CNN. 

После этого в микроблоге телеканала появился ответ на нападки Трампа. «Не делайте ошибки, господин президент, CNN не лжет. Мы сообщаем новости. И мы рассказываем, когда люди во власти лгут. CNN по-прежнему придерживается собственных репортажей и репортеров. Многие из них в этой истории могут быть дураками, но Карл Бернштейн — не один из них», — цитирует сообщение «Газета.ру»

Трамп неоднократно открыто выступал с критикой в адрес изданий и телекомпаний, которые критикуют работу администрации Белого дома, а также представляют президента США в невыгодном свете. Так, 28 августа глава государства обвинил Google в том, что поисковик избирательно показывает новости о нем.

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