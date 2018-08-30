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Минобороны обвинило США в укрывательстве боевиков в лагере беженцев в Сирии

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Фото: REUTERS/ Khalil Ashawi
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Соединенные Штаты укрывают в лагере для беженцев «Рукбан» в Сирии членов террористических организаций. С таким заявлением в четверг, 30 августа, выступил начальник национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в лагере «Рукбан», где находятся порядка 70 тыс. человек, сложилась тяжелая ситуация, поскольку Вашингтон отказывается допускать туда гуманитарные конвои, передает «Интерфакс».

Россия не первый раз указывает на проблему с лагерем «Рубкан». 2 августа начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской призвал американских партнеров в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в лагерь и обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) без согласия официальных властей САР и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.

Власти Арабской Республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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