«Мы привезли из Токио национальные сокровища»

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» — центральное культурное событие перекрестного года Японии и России. В экспозицию вошли произведения японских мастеров, творивших в период с начала XVII до второй половины XIX века. О том, как искусство раздвигает границы и какие еще проекты из Страны восходящего солнца ожидаются в Москве, «Известиям» рассказал руководитель Агентства по делам культуры Японии Рёхэй Мията.

— Эпоху Эдо называют золотым веком японского искусства. А какой период переживает ваша культура сегодня?

— Действительно, в эпоху Эдо долгое время был мир, и к культуре могли приобщаться не только привилегированные классы, такие как придворная аристократия или самураи, но и простые люди, в том числе горожане. Благодаря этому культура развивалась особенно активно в самых разных областях, включая чайную церемонию, поэзию, живопись, театр кабуки, гравюру укиёэ, кимоно, украшения для волос и многое другое.

В современной Японии происходит переоценка ценностей: люди стремятся уже не к материальному богатству, а к духовному. В последние годы вновь глубоко осознается важность культуры. Японцы всегда славились умением внедрять новые идеи. Думаю, вы знаете о том буме, который японские манга и аниме произвели во всем мире. С внедрением новых технологий, распространением интернета методы и средства творческой деятельности меняются с каждым днем, и скорость этого процесса только растет. Я убежден, что творчество японцев не имеет конечной точки и в будущем мы создадим совершенно новую культуру, о которой никто никогда не думал.

— Как часто произведения искусства такого уровня покидают Японию? И на какие работы или художников вы рекомендуете посетителям выставки обратить особое внимание?

— Агентство по делам культуры Японии уже около 65 лет ежегодно проводит зарубежные выставки, общее количество которых в этот раз достигнет 82. Токийский национальный музей также каждый год организует более или менее масштабные экспозиции за границей. Тем не менее я считаю, что эта выставка отличается особенно высоким качеством, ведь на ней будет представлено много выдающихся произведений искусства, в том числе со статусом национальных сокровищ и особо ценных культурных объектов.

Среди экспонатов — двустворчатая ширма «Бог ветра и бог грома» кисти Огаты Корина и роспись «Летние и осенние цветы» Сакаи Хоицу, который восхищался Корином. Японская ширма бёбу — это предмет домашней утвари, предназначенный для защиты от ветра. Примерно через 80 лет после создания «Бога ветра и бога грома» Хоицу получил задание написать на обратной стороне этой ширмы еще одну картину. Тогда он, питая глубочайшее уважение к своему предшественнику, нарисовал на створке с богом ветра осенние травы и цветы на ветру, а на створке с богом грома — летние растения, мокнущие под дождем. Написав произведение в собственном оригинальном стиле на оборотной стороне шедевра, созданного великим мастером, Хоицу бросил смелый вызов миру искусства.

Эта комбинация двух выдающихся произведений в одной ширме хорошо демонстрирует неординарность мышления людей в эпоху Эдо и чувствительность японцев к природе. Работы будут экспонироваться в разное время, но я надеюсь, что многие смогут увидеть и ту, и другую.

Еще один интересный экспонат — ширма «Даосские бессмертные» Сога Сёхаку, чей стиль обладает яркими индивидуальными чертами. Втайне я с большим нетерпением жду реакции россиян, ведь знакомство с этим шедевром может оказаться настолько неожиданным, что изменит сложившиеся представления о японской живописи.

— Вы упомянули об особом статусе некоторых экспонатов. Что означают категории «национальное сокровище», «особо ценный культурный объект», «особо ценный предмет искусства»? Для чего необходима такая градация ценностей?

— Особый статус присваивается правительством Японии тем из материальных культурных объектов, которые имеют большую историческую, художественную или научную ценность. Эти произведения искусства служат фундаментом для понимания, развития и совершенствования японской культуры, и независимо от того, кто является их владельцем, они должны надежно охраняться, использоваться, наследоваться будущими поколениями в качестве народного достояния.

Для нынешней выставки мы привезли из Токио две работы со статусом «национальное сокровище» и девять работ со статусом «особо ценный культурный объект». Это очень редкая возможность увидеть столько японских шедевров такого высокого уровня в одном месте. Хотел бы также отметить, что все 116 произведений искусства, привезенных нами из Японии в этот раз, будут представлены в России впервые.

— Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили 2018 год перекрестным годом России и Японии. С начала года в России уже прошел ряд культурных событий, вошедших в программу обмена между нашими странами. Что еще предстоит увидеть россиянам до конца года? Чем поразит Япония Россию?

— Насколько мне известно, в рамках Года Японии по всей территории России будет проведено более 400 мероприятий, в том числе разнообразные культурные программы. Во второй половине года помимо выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» будет осуществлен целый ряд проектов, представляющих японскую культуру, в том числе гастроли театра кабуки. Уже идет выставка Тадаси Каваматы.

Первые зарубежные гастроли кабуки состоялись в 1928 году, и прошли они в Москве и в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде), поэтому, мне кажется, этот традиционный японский театр имеет особую тесную связь с Россией. Тадаси Кавамата — всемирно известный японский художник, его характерная черта — крупномасштабные инсталляции с использованием дерева. Он придает большое значение процессу создания произведений, и в этот раз он вместе с москвичами построил совершенно новые инсталляции по всему пространству ГМИИ имени Пушкина. Надеюсь, программа Года Японии поможет россиянам глубже познакомиться не только со старыми добрыми традициями и менталитетом страны, но и с ее богатым творческим потенциалом.

Одновременно с этим в Японии сейчас проходит Год России. В прошлом году я принял участие в Петербургском культурном форуме и в ходе этой поездки посетил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой, где учатся и японцы. Я увидел, как там готовят замечательных балерин, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. Надеюсь, что многие японцы тоже смогут прикоснуться к выдающейся культуре России.