В родном городе убитого в Косово сербского политика назвали улицу его именем

Представительный орган сербской части города Косовска-Митровица принял решение о переименовании одной из улиц в честь убитого лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Новое название получит улица Неманина. Иванович был убит утром во вторник, 16 января, возле здания возглавляемой им партии. Политик получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте.

Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2014 году в Косово он обвинялся в военных преступлениях в отношении гражданского населения.

В 2016 году политика приговорили к девяти годам лишения свободы, однако в феврале 2017 года решение суда было аннулировано.