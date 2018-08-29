США допустили применение санкций в отношении Индии за покупку оружия в России

Вашингтон обеспокоен планами Нью-Дели по приобретению российского вооружения, среди которого зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в среду, 29 августа, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

Выступая с речью, он пояснил, что допускает введение санкций в отношении Индии за данный шаг.

«Мы будем очень серьезно обеспокоены, если Индия будет приобретать крупные новые системы и платформы. Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под действие санкции), что будет сделано исключение», — приводит слова помощника главы Пентагона «РИА Новости».

Окончательное решение о применении санкций примет президент США, если Индия купит у России новые системы вооружений.

Вашингтон признает прошлые связи Индии с Россией в сфере армии и вооружений, но в будущем Белый дом хочет переориентировать Индию на себя.

«Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», — заявил Шривер.

Санкционный закон CAATSA предполагает, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, но Пентагон может предоставлять исключения.

Договоренность о поставках Нью-Дели комплексов С-400 «Триумф» была достигнута на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2016 года. Стоимость вооружений оценивалась в $6,5 млрд, однако Москва снизила для Индии стоимость комплексов.

При подписании контракта в 2018 году Россия начнет поставки комплексов уже в 2020 году.