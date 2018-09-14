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Работодателей хотят обязать менять страховщиков ДМС раз в пять лет

Внесение соответствующего законопроекта в правительство РФ запланировано на IV квартал 2019 года
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Работодателей, предоставляющих сотрудникам полисы ДМС, предлагается обязать заново отбирать страховщиков не реже, чем раз в пять лет. Соответствующий законопроект планируют подготовить ФАС и Банк России. Эксперты расходятся во мнениях: с одной стороны, эти меры в некоторых случаях будут способствовать развитию конкуренции на страховом рынке, но с другой — приведут к дополнительной финансовой нагрузке на работодателей.

О необходимости разработки соответствующего законопроекта говорится в «дорожной карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018–2020 годы (с документом ознакомились «Известия»). Внесение законопроекта в правительство РФ запланировано на IV квартал 2019 года. Среди ответственных исполнителей в документе значатся ФАС, Минфин и другие заинтересованные ведомства при участии Банка России.

С предложением менять страховщиков выступил Банк России, подтвердили в ЦБ. Основная цель инициативы — развитие конкуренции на рынке ДМС с учетом рисков, связанных с ограниченным количеством лидирующих страховых компаний в данном сегменте, сказано в аналитическом докладе Банка России «Конкуренция на финансовом рынке», подготовленном совместно с ФАС.

Обязанность производить отбор страховых организаций будет установлена только для отдельных категорий работодателей (в том числе в зависимости от количества работников), пояснила «Известиям» заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева. Определение категорий будет прорабатываться при исполнении «дорожной карты», в том числе на заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, добавила она.

В Минфине оперативно не ответили на запрос «Известий».

Инициатива может быть направлена на то, чтобы дать возможность менее крупным страховым компаниям принять участие в конкурсе и, соответственно, привлечь новых клиентов, в том числе среди более крупных заказчиков, предположил в разговоре с «Известиями» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. 

Нововведение мало коснется крупных компаний, так как во многих из них уже есть установленные процедуры по проведению тендера в среднем раз в два года, сообщили «Известиям» в пресс-службе СК «Альянс Жизнь». Для сегмента малого бизнеса данное требование может повлечь дополнительные административные расходы и наличие новых компетенций, что, в свою очередь, приведет к проникновению страховых брокеров в сегмент малого бизнеса.

Любой отбор подразумевает организационные и финансовые затраты, которые ложатся в конечном итоге на потребителя. И не очевидна необходимость менять поставщика услуг, если их качество работодателя устраивает, считает член президиума общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Алехина. Если в силу вступит законопроект, ограничивающий постоянство клиента, это и будет ограничением конкуренции, считает она. Частный бизнес должен иметь возможность выбирать партнеров в наиболее удобном и наименее затратном формате, пояснила эксперт.

Ранее «Известия» писали о том, что россияне стали меньше терять здоровье из-за работы. По итогам 2017 года уровень профессиональной заболеваемости составил 1,31 случая на 10 тыс. работников, за пять лет показатель снизился почти на треть. Эксперты считают, что необходимо больше внимания уделять профилактике и совершенствовать систему страхования на производстве.

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