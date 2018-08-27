Защитный механизм

Любой бизнес — это риск, а малый бизнес — риск вдвойне. Страхо­вание предпринимательских рисков — распространенная мировая практика. Корреспондент «Известий» Наталья Ти­машова выясняла, можно ли застрахо­вать неудачу в России. Оказалось, что, хотя страховщики и заинтересованы в работе с этим клиентским сегментом, предлагаемые ему страховые продукты практически не отличаются от тех, что предлагаются крупным предприятиям.

В официальной статистике Банка России разделения сегментов стра­хования в зависимости от размера за­страхованного юрлица не существует, поэтому сделать выводы на основании официальной статистики о динамике страхования малого и среднего бизне­са невозможно, рассказали во Всерос­сийском союзе страховщиков (ВСС). Оценочно доля премий, приходящая­ся в настоящее время на страхование малого и среднего бизнеса, невелика. Например, от риска «пожар» застрахо­ваны не более 5% небольших и средних юридических лиц. При этом около 90% небольших юридических лиц, чей биз­нес действительно пострадал от пожа­ра, не находят резервов для восстанов­ления и банкротятся.

Ряд страховых компаний разра­ботал стратегию по популяризации страхования для небольшого и сред­него бизнеса, реализация которой, по­лагают в ВСС и Российском союзе ав­тостраховщиков, должна увеличить проникновение страхования в этом сегменте. «В частности, планируется показать МСБ возможности, которые дает страхование, показать, что сегод­ня покупка страхового полиса — это доступно и просто, а также продемон­стрировать, что может потерять пред­приниматель, не прибегающий к стра­хованию», — пояснили в пресс-службе ВСС. Начало реализации стратегии на­мечено на этот год.

Пока же процент застраховавших свое дело ИП и владельцев небольших компаний удручающе низкий. Стабиль­ным спросом пользуются лишь вменен­ные или обязательные страховые про­дукты. «Например, практически все арендодатели требуют от арендатора страхования ответственности при ис­пользовании арендованных помещений, поэтому данный вид страхования вос­требован. Все компании, занимающи­еся перевозкой пассажиров, обязаны иметь полис страхования ответствен­ности перед ними (ОСГОП). Юридиче­ские лица, использующие в своей дея­тельности опасные объекты (например, пассажирские лифты), также обязаны иметь соответствующий полис стра­хования ответственности (ОСОПО)», — рассказали в пресс-службе ВСС.

Страховщики говорят о том, что спрос на добровольное страхование бизнеса есть, но он нестабилен, может расти или сокращаться в зависимости от ситуации в экономике.

«Можно лишь радоваться тому, что все чаще предприниматели прибе­гают к общению со страховщиками не только для того, чтобы защитить себя от рисков, но и чтобы провести риск-аудит бизнеса. Крупные страхо­вые компании готовы предоставить весь набор своих компетенций, что­бы помочь каждому клиенту обезо­пасить себя по максимуму, — говорит Александр Семенов, директор по кор­поративным продажам в регионах компании «АльфаСтрахование». — Чаще всего спрос на страхование за­висит от позиции собственника или менеджмента компании, которые понимают, зачем нужна защита для рисков. Если смотреть на ситуацию в целом, средний и малый бизнес ско­рее ориентирован на сервисные ус­луги или ритейл, чем на создание но­вых производственных мощностей. Тем не менее есть отдельные регионы, где малый и средний бизнес тради­ционно завязан на промышленность. Это Урал, Сибирь и Дальний Восток, где много предприятий, в том числе и недавно организованных, которым интересно защищать именно произ­водственные активы, оборудование».

У опрошенных «Известиями» стра­ховых компаний нет принципиальных отличий между наполнением страхо­вых продуктов для малого и средне­го бизнеса и страховых продуктов для крупных компаний. При этом сотруд­ничество с представителями малого и среднего бизнеса декларируют все крупные страховые компании.

В «РЕСО-Гарантия» считают это направление «перспективным для агентских продаж», «Сбербанк Стра­хование» работает в связке со своим банком, активно продвигающим но­вые пакеты услуг для малого бизнеса.

«У нас два коробочных продук­та — полисы «РЕСО-Офис» и «РЕСО- Предприниматель». В каждый вклю­чен фиксированный набор рисков и объектов страхования, наиболее характерных и востребованных со­ответственно разными типами ма­лых предприятий, — рассказывает Борис Кузин, глава Управления ин­дустриального страхования компа­нии «РЕСО-Гарантия». — Первый под­ходит для юридических фирм, бюро переводов, архитектурных и дизайн- бюро, второй — для парикмахерских, магазинов, салонов красоты и других предприятий сферы обслуживания. Кроме того, малым и средним пред­приятиям мы предлагаем некоро­бочный, комбинированный продукт «РЕСО — Средний и малый бизнес», в котором предприниматель может сам выбрать только актуальные для него риски и объекты страхования. В том числе страхование от краж, гра­бежа, повреждения товаров в холо­дильных установках, а также от ди­версий».

Одно из направлений, пользую­щихся спросом у субъектов СМП, — программы добровольного меди­цинского страхования. Малый бизнес на то и малый, что каждый работник весьма ценен и позволить ему долго болеть — непозволительная роскошь. «Для малых предприятий численно­стью от 2 до 9 человек мы разработа­ли программу «ДМС. Малый бизнес», условия и тарифы — нечто среднее между условиями для крупных кор­поративных клиентов и физических лиц. К сожалению, программа ока­залась не очень востребована имен­но малыми коллективами, большим спросом ДМС пользуется в коллек­тивах от 20 человек», — рассказыва­ет Марина Черноморова, начальник Управления продуктов добровольно­го медицинского страхования «РЕСО- Гарантия».

В целом российский рынок страхо­вых продуктов для СМП развивается примерно по тому же сценарию, что и в других странах. Можно выделить несколько классических ситуаций, которые уже проходили в свое вре­мя за рубежом и теперь проходим мы. Первая — рост спроса на страхование имущества среди предпринимателей, который был вызван распростране­нием кредитных и лизинговых про­грамм. Второй важный момент, кото­рый подстегивает спрос на страховые продукты, — повышение юридической грамотности покупателей. Получая некачественную услугу или товар, по­купатели все чаще не решают пробле­му на месте, а обращаются в суд за по­лучением возмещения. Поэтому год от года растет спрос именно на стра­хование ответственности бизнеса.

Третья ситуация, с которой рос­сийский бизнес, в отличие от запад­ного, только начал сталкиваться, это киберриски. «Речь идет о таких но­вейших рисках, как взломы локаль­ных сетей, кража персональных данных и DDOS-атаки. Киберстра­хование в данном случае идеальный инструмент, чтобы защитить бизнес от максимума проблем», — поясняет Александр Семенов. Как показыва­ет западный опыт, там с киберриска­ми сталкиваются не только крупные корпорации или государственные структуры, хакерским атакам под­вергаются даже больницы, аптеки, па­рикмахерские и небольшие сети ма­газинов, и в данном случае, когда нет возможности тратить огромные сред­ства на IT-безопасность, полис страхо­вания киберрисков и риск-аудит при покупке полиса позволяют некрупно­му бизнесу обезопасить себя с мини­мальными затратами.