Защитный механизм
Любой бизнес — это риск, а малый бизнес — риск вдвойне. Страхование предпринимательских рисков — распространенная мировая практика. Корреспондент «Известий» Наталья Тимашова выясняла, можно ли застраховать неудачу в России. Оказалось, что, хотя страховщики и заинтересованы в работе с этим клиентским сегментом, предлагаемые ему страховые продукты практически не отличаются от тех, что предлагаются крупным предприятиям.
В официальной статистике Банка России разделения сегментов страхования в зависимости от размера застрахованного юрлица не существует, поэтому сделать выводы на основании официальной статистики о динамике страхования малого и среднего бизнеса невозможно, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Оценочно доля премий, приходящаяся в настоящее время на страхование малого и среднего бизнеса, невелика. Например, от риска «пожар» застрахованы не более 5% небольших и средних юридических лиц. При этом около 90% небольших юридических лиц, чей бизнес действительно пострадал от пожара, не находят резервов для восстановления и банкротятся.
Ряд страховых компаний разработал стратегию по популяризации страхования для небольшого и среднего бизнеса, реализация которой, полагают в ВСС и Российском союзе автостраховщиков, должна увеличить проникновение страхования в этом сегменте. «В частности, планируется показать МСБ возможности, которые дает страхование, показать, что сегодня покупка страхового полиса — это доступно и просто, а также продемонстрировать, что может потерять предприниматель, не прибегающий к страхованию», — пояснили в пресс-службе ВСС. Начало реализации стратегии намечено на этот год.
Пока же процент застраховавших свое дело ИП и владельцев небольших компаний удручающе низкий. Стабильным спросом пользуются лишь вмененные или обязательные страховые продукты. «Например, практически все арендодатели требуют от арендатора страхования ответственности при использовании арендованных помещений, поэтому данный вид страхования востребован. Все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны иметь полис страхования ответственности перед ними (ОСГОП). Юридические лица, использующие в своей деятельности опасные объекты (например, пассажирские лифты), также обязаны иметь соответствующий полис страхования ответственности (ОСОПО)», — рассказали в пресс-службе ВСС.
Страховщики говорят о том, что спрос на добровольное страхование бизнеса есть, но он нестабилен, может расти или сокращаться в зависимости от ситуации в экономике.
«Можно лишь радоваться тому, что все чаще предприниматели прибегают к общению со страховщиками не только для того, чтобы защитить себя от рисков, но и чтобы провести риск-аудит бизнеса. Крупные страховые компании готовы предоставить весь набор своих компетенций, чтобы помочь каждому клиенту обезопасить себя по максимуму, — говорит Александр Семенов, директор по корпоративным продажам в регионах компании «АльфаСтрахование». — Чаще всего спрос на страхование зависит от позиции собственника или менеджмента компании, которые понимают, зачем нужна защита для рисков. Если смотреть на ситуацию в целом, средний и малый бизнес скорее ориентирован на сервисные услуги или ритейл, чем на создание новых производственных мощностей. Тем не менее есть отдельные регионы, где малый и средний бизнес традиционно завязан на промышленность. Это Урал, Сибирь и Дальний Восток, где много предприятий, в том числе и недавно организованных, которым интересно защищать именно производственные активы, оборудование».
У опрошенных «Известиями» страховых компаний нет принципиальных отличий между наполнением страховых продуктов для малого и среднего бизнеса и страховых продуктов для крупных компаний. При этом сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса декларируют все крупные страховые компании.
В «РЕСО-Гарантия» считают это направление «перспективным для агентских продаж», «Сбербанк Страхование» работает в связке со своим банком, активно продвигающим новые пакеты услуг для малого бизнеса.
«У нас два коробочных продукта — полисы «РЕСО-Офис» и «РЕСО- Предприниматель». В каждый включен фиксированный набор рисков и объектов страхования, наиболее характерных и востребованных соответственно разными типами малых предприятий, — рассказывает Борис Кузин, глава Управления индустриального страхования компании «РЕСО-Гарантия». — Первый подходит для юридических фирм, бюро переводов, архитектурных и дизайн- бюро, второй — для парикмахерских, магазинов, салонов красоты и других предприятий сферы обслуживания. Кроме того, малым и средним предприятиям мы предлагаем некоробочный, комбинированный продукт «РЕСО — Средний и малый бизнес», в котором предприниматель может сам выбрать только актуальные для него риски и объекты страхования. В том числе страхование от краж, грабежа, повреждения товаров в холодильных установках, а также от диверсий».
Одно из направлений, пользующихся спросом у субъектов СМП, — программы добровольного медицинского страхования. Малый бизнес на то и малый, что каждый работник весьма ценен и позволить ему долго болеть — непозволительная роскошь. «Для малых предприятий численностью от 2 до 9 человек мы разработали программу «ДМС. Малый бизнес», условия и тарифы — нечто среднее между условиями для крупных корпоративных клиентов и физических лиц. К сожалению, программа оказалась не очень востребована именно малыми коллективами, большим спросом ДМС пользуется в коллективах от 20 человек», — рассказывает Марина Черноморова, начальник Управления продуктов добровольного медицинского страхования «РЕСО- Гарантия».
В целом российский рынок страховых продуктов для СМП развивается примерно по тому же сценарию, что и в других странах. Можно выделить несколько классических ситуаций, которые уже проходили в свое время за рубежом и теперь проходим мы. Первая — рост спроса на страхование имущества среди предпринимателей, который был вызван распространением кредитных и лизинговых программ. Второй важный момент, который подстегивает спрос на страховые продукты, — повышение юридической грамотности покупателей. Получая некачественную услугу или товар, покупатели все чаще не решают проблему на месте, а обращаются в суд за получением возмещения. Поэтому год от года растет спрос именно на страхование ответственности бизнеса.
Третья ситуация, с которой российский бизнес, в отличие от западного, только начал сталкиваться, это киберриски. «Речь идет о таких новейших рисках, как взломы локальных сетей, кража персональных данных и DDOS-атаки. Киберстрахование в данном случае идеальный инструмент, чтобы защитить бизнес от максимума проблем», — поясняет Александр Семенов. Как показывает западный опыт, там с киберрисками сталкиваются не только крупные корпорации или государственные структуры, хакерским атакам подвергаются даже больницы, аптеки, парикмахерские и небольшие сети магазинов, и в данном случае, когда нет возможности тратить огромные средства на IT-безопасность, полис страхования киберрисков и риск-аудит при покупке полиса позволяют некрупному бизнесу обезопасить себя с минимальными затратами.