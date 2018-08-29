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Карелин назвал ответственным обращение Путина по пенсионным изменениям

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Фото: ТАСС/Ростислав Нетисов
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Президент России Владимир Путин проявил характерную для него выдержку и обратился к россиянам напрямую по поводу изменений в пенсионное законодательство. Такое мнение 29 августа высказал депутат Государственной думы Александр Карелин.

«У депутатов была большая череда встреч в различных комиссиях с правительством, с представителями профильных министерств. На них обсуждалось множество вопросов, но всё это в итоге останавливалось на главном — должны ли изменения вводиться жестко или по более мягкой схеме. Президент взял на себя огромную ответственность и предложил более мягкий вариант», — отметил Карелин в комментарии iz.ru.

По словам депутата Госдумы, особенно важно, что глава государства обобщил поступившие из регионов предложения, в том числе по сохранению льгот для женщин и поддержке малочисленных народов.

Карелин отметил необходимость внести большое количество поправок, которые касаются усиления ответственности за дискриминацию сотрудников по возрасту.

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«Предстоит еще очень большая работа, потому что это не только административно-правовые нарушения, это еще и уголовно наказуемые деяния, поэтому тут потребуется разработать довольно много поправок в действующие кодексы», — заключил представитель нижней палаты парламента.

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России. В своем обращении президент призвал смягчить пенсионные изменения.

В частности, речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. Президент также предложил сократить необходимый стаж для женщин до 37 лет (вместо 40 лет), для мужчин — до 42 лет (вместо 45).

Предложенный ранее кабинетом министров законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Документ уже был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

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