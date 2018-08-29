Кудрин оценил предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

Предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства являются тщательно продуманным решением. Такое мнение 29 августа высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект», — сказала глава Счетной палаты в микроблоге Twitter.

Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 29 августа 2018 г.

Глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он объяснил свою точку зрения по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России.

В своем обращении Путин призвал смягчить пенсионные изменения.