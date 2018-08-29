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Кудрин оценил предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства являются тщательно продуманным решением. Такое мнение 29 августа высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект», — сказала глава Счетной палаты в микроблоге Twitter.

Глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он объяснил свою точку зрения по поводу пенсионных изменений, которые в июне предложило правительство России.

В своем обращении Путин призвал смягчить пенсионные изменения.

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