Прямой эфир

Решение о побеге судна «Палладий» из порта Пусан принял судовладелец

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о попытке побега российского судна «Палладий», задержанного за долги по зарплате в южнокорейском порту Пусан, принял судовладелец.

По словам консула российского генконсульства в Пусане Романа Быкова, об этом ему рассказали в ходе состоявшейся 29 августа встречи члены команды судна.

«Капитан говорит, что никогда бы не пошел на такой шаг, и моряки тоже говорят, что это было без согласования с ними, без их ведома. Такое было решение судовладельца», — цитирует дипломата ТАСС.

Российское судно задержали утром 28 августа в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Четыре члена экипажа, включая капитана, задержаны. В ближайшее время прокурором будет решаться вопрос об их аресте на 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее задержали моряков российского танкера «Палладий»
Против нескольких членов экипажа судна «Палладий» выдвинут обвинения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017