Решение о побеге судна «Палладий» из порта Пусан принял судовладелец

Решение о попытке побега российского судна «Палладий», задержанного за долги по зарплате в южнокорейском порту Пусан, принял судовладелец.

По словам консула российского генконсульства в Пусане Романа Быкова, об этом ему рассказали в ходе состоявшейся 29 августа встречи члены команды судна.

«Капитан говорит, что никогда бы не пошел на такой шаг, и моряки тоже говорят, что это было без согласования с ними, без их ведома. Такое было решение судовладельца», — цитирует дипломата ТАСС.

Российское судно задержали утром 28 августа в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Четыре члена экипажа, включая капитана, задержаны. В ближайшее время прокурором будет решаться вопрос об их аресте на 10 суток.