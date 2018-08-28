Против нескольких членов экипажа судна «Палладий» выдвинут обвинения

Против нескольких моряков задержанного в Южной Корее за попытку покинуть страну без оформления необходимых документов российского судна «Палладий», будут выдвинуты обвинения, сообщил консул Генерального консульства России в Пусане Роман Быков.

По словам дипломата, обвинения будут выдвинуты в ближайшие 72 часа.

«Можно предположить, что кто-то из членов экипажа — капитан, или старший механик, или кто-то еще — будет задержан и пойдет под суд», — цитирует Быкова «РИА Новости».

Генконсул добавил, что судно не останавливалось, «пока не десантировались корейцы и не зашли в капитанскую рубку».

Российское судно задержали рано утром 28 августа в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. По данным агентства, причиной стали долги по зарплате морякам.