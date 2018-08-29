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В Южной Корее задержали моряков российского танкера «Палладий»

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Фото: TASS/Ryu Seung-Il
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Полиция Южной Кореи задержала четырех российских моряков с судна «Палладий», которое попыталось покинуть порт Пусан без разрешения властей.

«Задержаны четыре члена экипажа, в их числе судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. В числе выдвинутых обвинений — сопротивление полиции», — рассказал агентству ТАСС генконсул России в Пусане Роман Быков.

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По его словам, их поместили в камеру предварительного заключения. Остальные 10 членов экипажа остаются на борту «Палладия», который стоит у причала.

Быков отметил, что у судна сохранилась задолженность перед корейской компанией, которая осуществляла ремонт, а также неоплаченный экологический штраф за разлив топлива.

Российское судно задержали рано утром 28 августа в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Танкер проигнорировал требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом.

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