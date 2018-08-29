Изменения в пенсионном законодательстве. Инфографика

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по вопросу изменений в пенсионное законодательство. Глава государства пояснил, что откладывать изменения дальше нельзя, поскольку чем позже они будут внесены, тем жестче они окажутся.

При этом глава государства счел справедливым смягчение предложений правительства. В частности, он призвал повышать возраст выхода для женщин на пенсию не на восемь лет (до 63 лет), а на пять, также как и для мужчин. Кроме того, он предложил установить особые льготы для граждан, которые по старому законодательству должны были выйти на пенсию в ближайшие два года. Им дадут возможность оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, российский лидер призвал дать дополнительные гарантии гражданам предпенсионного возраста. Так, предлагается установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение таких работников, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

Также Путин призвал на три года снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. В случае принятия поправок, для женщин он составит 37 лет вместо 40, а для мужчин — 42 года вместо 45.