Татьяна Москалькова обратится к королю Таиланда по делу Лелекова

Уполномоченный по правам человека в России обратится к королю Таиланда с просьбой пересмотреть дело Сергея Лелекова, приговоренного в этой стране к 27 годам тюрьмы. Об этом «Известиям» сообщила сама Татьяна Москалькова. Ранее за помощью к омбудсмену обратился адвокат обвиненного в перевозке наркотиков россиянина Александр Бойков (письмо есть в распоряжении «Известий»). По его словам, ужасные условия содержания в тюрьме в Бангкоке уже привели к ухудшению здоровья Сергея Лелекова.

27-летний россиянин был задержан тайской полицией на острове Самуи в ноябре 2015 года. Власти Таиланда обвинили его в перевозке более 6 кг кокаина и приговорили к 27 годам тюрьмы. Адвокат Александр Бойков, представляющий интересы Сергея Лелекова, заявил «Известиям», что сейчас его подзащитный может надеяться только на помилование короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, так как приговор уже вступил в силу.

— На прошлой неделе я передал письмо по поводу оказания помощи Сергею Лелекову на имя Татьяны Москальковой в ее приемную, — рассказал Александр Бойков. — Мы бы хотели, чтобы она обратилась к тайскому королю с просьбой помиловать Сергея.

Защита также просит омбудсмена обсудить с послом Таиланда в России и представителями тайских правоохранительных органов вопрос о дополнительном расследовании дела Сергея Лелекова. Адвокат напомнил, что ранее прошение о помиловании поддержал посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Он также сообщил, что сейчас Сергей в ужасных условиях содержится в тюрьме «Бомбат Писет» в Бангкоке и ему требуется немедленная помощь.

— На человека там приходится около 40 кв. см пола. Днем в тюрьме душно и жарко, ночью — холодно и сыро, особенно на кафельном полу, где они спят. У них даже нет нижнего белья. Обувь для заключенных не предусмотрена. Они носят какие-то робы и ходят босиком, моются раз в две недели при круглосуточной 40-градусной жаре. Последний прием пищи в два часа дня, — рассказал Александр Бойков. — От таких условий, жары и плохой воды появляются кожные заболевания. Нормальный вес Сергея был около 70 кг. В тюрьме он похудел до 50 кг.

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ «Известиям» подтвердили получение письма. А омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «направит королю Таиланда письмо».

— Я попрошу еще раз внимательно, беспристрастно, руководствуясь чувством справедливости и гуманизма, обращая внимание на все нюансы, разобраться в этом деле, — рассказала она «Известиям».

По словам адвоката, очевидно, что Сергей Лелеков, так же как и некоторые другие россияне (Юрий Кирдюшкин или Анастасия Новопашина, задержанные в 2016 году на Филиппинах), стал жертвой торговли людьми. В соответствии со ст. 127.1 УК РФ, сказано в его письме на имя Татьяны Москальковой, лица, «введенные в заблуждение относительно цели и характера поручения/просьбы о перевозке посылок, в которых впоследствии были найдены наркотические средства, о чем перевозчики посылок не были осведомлены, должны быть признаны потерпевшими от торговли людьми в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении их вербовщиков и их соучастников».

— Регулярно выявляются всё новые россияне, которые, будучи обмануты разным образом, оказались в переполненных тюрьмах Азии и других отдаленных регионов. Всем им предъявлено обвинение в транспортировке наркотиков, им грозит крайне суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы или казни, — отметил Александр Бойков. — Использование «слепых мулов» для наркотрафика — часто использующийся механизм, который губит судьбы молодых людей.

Он рассказал, что после окончания службы в армии Сергей Лелеков в социальной сети «ВКонтакте» получил предложение о работе от девушки, разместившей объявление о поиске молодых коммуникабельных людей. В переписке она сообщила, что работа предполагает перевозку эксклюзивных товаров, золота и других драгоценностей.

Как ранее писали «Известия», Сергей мог стать жертвой одного из самых распространенных способов вербовки «слепых мулов». Человеку внушается, что он, возможно, совершит лишь незначительное правонарушение. Ведь незадекларированный провоз украшений наказывается административным штрафом или депортацией из страны, но никак не тюремным заключением.

Сергей Лелеков принял предложение и поехал в Таиланд, где не смог получить свой багаж. После чего он добросовестно написал об этом заявление в аэропорту, оставив свои координаты. Он также сообщил организаторам поездки о пропаже и направился в отель. Через три дня россиянину позвонили из аэропорта, сказав, что багаж найден. В аэропорту Сергей был задержан сотрудниками правоохранительных органов, нашедшими в подкладке переданного ему чемодана наркотики.

Александр Бойков отметил, что у всех наркокартелей есть связи в госорганах и среди сотрудников таможни, которые облегчают дорогу багажу и наркокурьерам. Но помимо денег этим сотрудникам нужно отчитываться и о своей работе. Поэтому некоторых из используемых «втемную» курьеров наркокартели сдают для задержания, чтобы таможенники могли выслужиться перед начальством. На фоне того, что им удается заработать на остальных поездках, потеря нескольких килограммов кокаина и суммы, потраченной на билеты, несущественна. А исковерканная жизнь курьера в расчет не принимается, подытожил Александр Бойков.