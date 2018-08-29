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Почти 30 тыс. дополнительных рабочих мест появится в туристической отрасли

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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К 2025 году в туристских кластерах будет создано почти 30 тыс. рабочих мест. Об этом сказано в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», с которой ознакомились «Известия».

Всего, по данным Ростуризма, сейчас строится 45 кластеров — площадок с единой сетью туристических объектов (гостиницы, рестораны, музеи, пляжи и так далее) в 35 регионах, в том числе в Крыму, Ингушетии, Бурятии и Приморье. В перспективе они должны стать частью 15 крупных инвестиционных туристских проектов.

Например, 4 тыс. вакансий откроется в Дальневосточном округе, 3,5 тыс. — в Северо-Кавказском. Почти 3 тыс. жителей байкальского региона смогут начать работу в сфере туризма, Крым и Севастополь откроют чуть более тысячи вакансий на территории кластеров, сказано в рабочей версии ФЦП.

Согласно рабочей версии ФЦП, на подпрограмму «Комплексное развитие... инфраструктуры туристских кластеров... » к 2025 году планируется потратить 247 млрд рублей. Причем большая часть средств (180 млрд) поступит из внебюджетных источников, сказано в материалах целевой программы.

Подробнее — в материале «Известий»:

В туристической отрасли появится 30 тыс. дополнительных рабочих мест

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