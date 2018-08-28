Прямой эфир

На развитие туризма в России потратят более 4 млрд рублей

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На продвижение туризма в России в ближайшие семь лет потратят более 4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов. Об этом говорится в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», с которой ознакомились «Известия».

На информационную пропаганду и распространение социальной рекламы о туризме в России по всему миру и внутри страны запланировали истратить около 2,2 млрд рублей.

Также в целях привлечения туристов будут организованы различные туристские форумы, выставки и другие подобные мероприятия, на которые предполагается израсходовать 1,4 млрд рублей.

Расходы на «создание конкурентоспособного цифрового контента» составят 402 млн рублей, из которых большая часть будет выделена из федерального бюджета.

По мнению экспертов, реклама может стать эффективным способом продвижения, особенно на фоне мирового интереса к России после чемпионата мира по футболу в 2018 году, однако она должна осуществляться продуманно и в комплексе с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры в местах отдыха.

Согласно концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», утвержденной правительством в мае этого года, предполагается в том числе обустроить инфраструктуру туристических объектов, повысить квалификацию персонала отрасли, субсидировать предпринимателей, занятых на туристическом рынке.

В процессе реализации федеральной программы планируется увеличить рост совокупного туристского потока по России на 28%.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

На продвижение туризма в России хотят потратить более 4 млрд рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болгар в Татарстане вошел в топ-5 малых туристических городов России
Ростуризм предложил облегчить получение виз для иностранцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017