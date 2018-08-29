Facebook пообещал полностью перейти на возобновляемую энергию

Руководство компании Facebook заявило о планах полностью перевести предприятия на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года.

«Сегодня мы берем на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 75% и обеспечивать функционирование наших глобальных операций на 100% из возобновляемых источников энергии к концу 2020 года», — говорится в официальном сообщении компании.

С 2013 года компания закупила более 3 ГВт электроэнергии, полученных за счет альтернативных источников энергии: солнечных батарей и ветряных электростанций. Спустя четыре года предприятия Facebook были на 50% переведены на возобновляемые источники энергии.

Ранее стало известно, что Facebook планирует отключить шифрование переписки и звонков в мессенджере WhatsApp. Ослабить шифрование всех данных требует американское правительство, чтобы правоохранительные органы имели возможность в режиме реального времени получать к ним доступ.