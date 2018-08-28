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Стало известно время телеобращения Путина

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны 29 августа в 12:00. Во время телеэфира он намерен подробно изложить свою точку зрения по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.

Указанное время телеобращения анонсировали в числе прочих каналы «ТВ Центр» и НТВ во вторник, 28 августа.

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Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали выступления президента. По его словам, Путин посчитал необходимым «подробно и открыто» изложить свою точку зрения. Песков напомнил, что Путин выражал свою позицию по данной теме и ранее, а сам вопрос изменений пенсионной системы «обсуждается несколько десятилетий».

Сам глава государства 28 августа в ходе совещания по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что тема повышения пенсионного возраста важна и чувствительна для каждого человека. В связи с этим Путин отметил, что все решения, связанные с изменениями существующей системы, должны быть справедливыми и взвешенными

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

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