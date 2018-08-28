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Экс-сотрудник ЦРУ опроверг сообщения об информаторах США в России

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Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore
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Разведывательные службы США, которые заявили, что имеют информаторов в России, сказали неправду. Об этом 28 августа заявил «РИА Новости» исполнительный директор американского Совета национальных интересов, экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди.

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По его словам, американская разведка блефовала для развития утверждений о «вмешательстве» России в выборы США в 2016 году.

«Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле», — приводит слова американского политика «Газета.ру».

24 августа СМИ сообщили об отсутствии данных от американских информаторов в Москве. Ключевые тайные осведомители США сообщали секретные сведения о действиях и планах Кремля, в том числе якобы о намерениях Москвы «по подрыву американских институтов» в период промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США ведется в стране с 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о влиянии Москвы на исход голосования и победу республиканца Дональда Трампа. В Белом доме связи с Кремлем категорически отрицают. В Кремле также отвергают все обвинения, указывая на их необоснованность.

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