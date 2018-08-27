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МИД Германии заявил о необходимости отреагировать на санкции США

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Фото: Global Look Press/Lisa Ducret
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Европа должна отреагировать на новые санкции США в отношении России, Китая, Турции и других важных экономических партнеров. Об этом 27 августа сказал глава МИД Германии Хайко Маас на конференции послов страны.

«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций из-за приписываемой России причастности к отравлению британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры должны были вступить в силу 22 августа. В Госдепартаменте США объяснили, что эта дата, обозначенная ранее как срок вступления в силу ограничений, являлась окончанием уведомительного периода.

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Новые меры предусматривают ограничение поставок в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет мер вступит в силу в ноябре и коснется запрета на полеты в США «Аэрофлота», ограничение экспорта и снижение уровня дипотношений. 

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет. В МИД РФ уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.

В июле Соединенные Штаты установили в отношении Китая пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

В этом же месяце американский президент Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

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