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Лукашенко отверг предположения о заинтересованности в антироссийских санкциях

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
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«Мышковать» на санкциях против России — полный идиотизм, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 26 августа, в интервью «Беларусь 1».

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Таким образом он прокомментировал предположения, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы, используя введение западных санкций против РФ.

«Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает, или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет», — заявил он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия даже теряет на санкциях против РФ. Так, по его словам, из-за последнего ослабления российского рубля Минск потерял порядка $3 млрд.

Ранее, 26 августа, лидер заявил, что Белоруссия и Россия являются ангелами-хранителями друг для друга. Он отметил, что Минск зависит от Москвы в том числе и в торговле.

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