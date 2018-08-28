Сегодня Наталье Гундаревой исполнилось бы 70. Вот уже 13 лет, как этой прекрасной актрисы нет с нами… Но ее роли со временем не меркнут, а магнетизм ее героинь только усиливается. И она по-прежнему обожаема зрителями.

После окончания Вахтанговского училища ее приглашало множество театров и знаменитых режиссеров. Но Наташа думала недолго и выбрала в качестве своего режиссера Андрея Гончарова. В Театр имени Маяковского она пришла, когда я была уже состоявшейся актрисой. Как и все, она начинала с маленьких ролей, даже эпизодиков, но сразу стало понятно, что это яркая индивидуальность.

Мы вместе с Наташей играли в изумительном спектакле Гончарова «Дети Ванюшина». Режиссер пригласил ее на роль дочки. И тогда раскрылась ее одаренность. А потом были уже главные роли, Наташа быстро оказалась в числе ведущих артистов труппы. В постановке «Свои люди, сочтемся» она сыграла Липочку. Яркая, талантливая! Все сразу заговорили о том, что это актриса, для которой будут ставиться пьесы, и с ней будет работать главный режиссер.

Она выделялась среди всех, но к ней не было ни ревности, ни тем более зависти. У нас просто было ощущение, что мы делаем одно общее дело, это объединяло. Мы жили безграничной любовью к театру и своей профессии. Готовы были работать без денег, просто потому, что иначе, вне творчества, не могли бы дышать.

Мне нравилось наблюдать, как она работает. Ее энергетика захватывала, она горела как свеча. Театр стал смыслом ее жизни, и с первого взгляда было понятно: она рождена, чтобы быть актрисой.

Несмотря на то, что Гундарева моложе меня, она всегда держалась на равных. Воспринимала меня как свою сверстницу, я ее — аналогично. И, конечно, наши отношения строились на взаимоуважении, с Наташей по-другому было невозможно.

В ее присутствии даже Гончаров, известный своим крутым нравом, сбавлял обороты. Он всегда репетировал эмоционально. Иногда в летние дни, когда в театре открывали окна, его громкий голос даже на улицах был слышен. Но были два актера в театре — Гундарева и Джигарханян, — с которыми он работал иначе. Не то чтобы голоса не повышал, но сама интонация его была другой. Чувствовалось, что он их очень ценил.

Думаю, это происходило от того, что эти актеры лучше других понимали его. Наташа и Армен были для него в этом смысле самыми удобными исполнителями. Даже если сразу они не могли что-то сделать, режиссер знал, что потенциал для воплощения замысла у них есть, они сыграют, придут к этому — так или иначе. Поэтому Гончаров всегда старался выбирать пьесы и распределять актеров так, чтобы получить Наташу Гундареву на главную роль. Для него это был залог успеха, ведь тогда точно будет всё сыграно, как он задумал.

А еще у нее были удивительные чисто человеческие проявления. Когда мы играли на гастролях очень тяжелый для моего мужа Саши (народный артист РСФСР Александр Лазарев. — «Известия») спектакль «Кин IV», я в поездку взяла свою внучку Полиночку. Она всё время хвостиком за мной бегала, и Наташа понимала, что нам с Сашей нужно передохнуть. И однажды, когда мы были в Таллине, предложила: «Давай мне Полинку. Мы с Мишей (муж Натальи Гундаревой, народный артист РФ Михаил Филлипов. — «Известия») с ней проведем вечер, а вы с Саньком отдохнете».

Полина побежала за Наташей с удовольствием, и они устроили ей сказочный день. Сходили с ней в кафе, погуляли по городу. Полина несколько дней с восторгом об этом рассказывала.

В следующих гастрольных поездках нас часто селили рядом с Наташей и Мишей. И Полинка на крыльях неслась в объятия Гундаревой, чувствовала ее трогательное к ней отношение. Конечно, Наташе не хватало собственных детей. Она это понимала, хотя и не показывала — была сильным человеком. Я не помню ее без улыбки.

Всё же Гундарева прожила счастливую жизнь, ведь ее главная мечта — стать актрисой — осуществилась. И она была любима — близкими, режиссерами и, конечно, зрителями.

Автор — актриса, народная артистка РСФСР

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