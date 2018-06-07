Ушла Кира Муратова... Она была интересным и своеобразным художником, человеком-явлением в нашем кинематографе. Она оставила в нем свой яркий след.

Мы встретились с ней во время работы над картиной «Короткие встречи» — это был один из самых первых ее фильмов, она и сама в нем играла. Я поехала из Москвы на Одесскую киностудию, будучи в интересном положении. Рискнула, потому что я слышала о ней много серьезных хороших отзывов уже тогда, в самом начале ее творческого пути.

Я сыграла эпизод, была маникюршей в парикмахерской, проговорила коротенький диалог с коллегой-парикмахером. Но для меня это было знаковое событие — я тогда в кино снималась мало. А тут — и съемки, и знакомство с Володей Высоцким, которого она пригласила на главную мужскую роль.

Кира в момент знакомства показалась мне очень милой. При этом она была достаточно требовательной, как и полагается режиссеру. Одновременно доступной для тех, с кем работала, и очень самостоятельной. Уже тогда было отчетливо видно, что ее ждет большое будущее. Так оно и получилось. Впоследствии я много слышала о ее картинах, о том, как она их снимала, о ее успехах и победах, о признании — как внутри страны, так и на международном уровне, но запомнила я ее не по съемочному процессу, а по другому, чисто человеческому поступку.

Так получилось, что я приехала без теплой одежды. А в Одессе уже была осень, с моря жутко дул ветер. Видя, как легко я одета, она дала мне поносить свою шубку — легонькую и теплую. Для меня это был верх блаженства, потому что шубка к тому же была очень красивая. Я себя в ней ощущала просто королевой.

Что касается картины, то она стала знаменитой, открыла новый художественный почерк, ни на что не похожий. Оказалась новым словом в кинематографе. Очень неординарным. В фильме поднимались социальные вопросы, которые в тот период мало кто в кинематографе затрагивал. Вопросы чисто бытовые, с заботой о людях — чтобы им было лучше жить, комфортнее. Говорилось о чиновничьем непонимании, отчуждении. Кира относилась к этой проблеме очень серьезно. У нее была целая борьба с начальством киностудии по этому поводу.

Она, конечно, была человек колючий, непростой, несогласный. Зато у нее было настоящее чутье на талантливых актеров. Тот факт, что она позвала к себе Володю Высоцкого, говорит о многом. В то время его снимали с большой опаской, и приглашение его было настоящим поступком.

А потом, как мне кажется, она открыла Нину Русланову. Нина — замечательная артистка, а Кира показала ее такой молоденькой, лирической девочкой, очень нежной... Открыла в ней качества, которые другие режиссеры впоследствии уже не смогли открыть.

То, что она любила снимать Олега Табакова, мне понятно, он ведь невероятный артист, космическое явление. Что касается ее творческого союза с Ренатой Литвиновой, то Кира просто не могла не заинтересоваться такой интересной личностью.

Кира Муратова сформировалась в уникальное время, взрастившее уникальное поколение. Кира — его талантливое дитя. Мощная личность со своеобразным полем зрения и отношением к жизни, с творческим нервом, ни на кого не похожая...

Автор — актриса, народная артистка РСФСР