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Ушла из жизни Кира Муратова. Безусловно, это фундаментальная потеря для отечественного кинематографа. Когда уходят такие люди, то особенно отчетливо понимаешь проблемы авторского кино — как остро мы нуждаемся в нем, как его не хватает сегодня.

Сейчас у нас в стране (и не только у нас — это общая тенденция) взращивается продюсерское кино, когда автор-режиссер находится в подчиненном положении. А когда-то снималось кино режиссерское. И кинематограф Киры Муратовой был именно такой.

Я считаю настоящими шедеврами многие ее фильмы. «Короткие встречи» с Владимиром Высоцким — снят в 1967 году, но до широкого зрителя дошел только в 1987-м. «Долгие проводы» — до сих пор помню закрытый просмотр на Одесской киностудии в 1971 году, когда уже было известно, что начальство картину не приняло. Она также вышла на экраны в 1987-м. Тогда же в перестроечные времена большим событием стала ее замечательная работа «Астенический синдром» (1989).

Пользовалось (пользуется) ли это кино массовой популярностью? Нет. Есть традиционное деление фильмов на кино авторское и кино массовое, оно же кассовое. Кира Муратова не снимала кино для кассы. Однако нужно понимать, что авторские поиски в кино сродни теоретическим разработкам в фундаментальных науках. Открытия теоретиков, их идеи, находки впоследствии массово используются в прикладных науках или в производстве. В кинематографе происходит ровно то же самое.

Всегда есть впереди идущие, которые разрабатывают, видят и говорят о том, что потом другие режиссеры, работающие, так сказать, для публики, для кассовых сборов, будут только повторять. Это уже произошло с кинематографом Киры Муратовой. Я вижу в современном кино множество подделок под нее. Это даже не примеры влияния — просто использование. Берется и «пережевывается» открытое ею. Это характерно для кинематографа из Восточной Европы в целом, а для нашего и подавно.

Чтобы объяснить, в чем именно состоит феномен Киры Муратовой, необходим отдельный обстоятельный разговор. В двух словах это рассказать невозможно. Можно много говорить о ее абсолютно авангардной драматургии, о ее манере режиссуры, о том, как она удивительно работала с актерами — так, что в итоге они гениально существуют на экране. Это можно разбирать долго.

Если кратко — как настоящий художник Кира Муратова в своих фильмах говорила о вещах, которые все вроде бы видят и чувствуют. Но в отличие от остальных она делала это глубоко и точно, с ракурса, с которым к этим вещам до нее не подходил никто. И соответственно никто не сможет сделать что-то подобное после.

В минуты таких потерь, как эта, особенно остро понимаешь, что, если в нашем кинематографе не будет поддержан автор, не будет поддержано именно режиссерское кино с его поисками и открытиями, естественный процесс неизбежно прервется и кино как искусство просто перестанет существовать.

Светлая память выдающемуся художнику и нашему коллеге.

Автор — режиссер, народный артист России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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