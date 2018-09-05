Украсть за два дня: новое в космической коррупции

«Известия» выяснили новые подробности хищений в НПО имени Лавочкина. В распоряжении газеты оказались материалы прокурорской проверки и уголовного дела. Выяснилось, что около половины похищенных средств связаны с уникальной космической суперобсерваторией «Спектр-Рентген-Гамма», еще значительная часть — с лунным проектом «Луна-Глоб». При этом 70% похищенного обвиняемые вывели со счета предприятия всего за два дня и прямо во время прокурорской проверки. Адвокат Игорь Третьяков, через фиктивные судебные гонорары которому, по версии следствия, осуществлялись хищения, был привлечен к работе с НПО «неконкурентным путем».

По версии прокуратуры, хищения в НПО имени Лавочкина осуществлялись через выплаты на оказание фиктивных юридических услуг адвокатом Игорем Третьяковым, который является заведующим адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Всего адвокату было выплачено 332 526 654,70 рубля. Третьяков должен был представлять интересы НПО имени Лавочкина в 23 судах с «Роскосмосом» и Министерством обороны. Впоследствии гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель правовой дирекции предприятия Екатерина Аверьянова и сам Третьяков «распределили эти средства между собой».

Как выяснили «Известия», изучив материалы уголовного дела, судами в пользу государства было взыскано 204 485 668,42 рубля, что в 1,6 раза меньше, чем выплачено адвокату Третьякову.

Лавочкин_1 Адвокат Игорь Третьяков (в центре) во время заседания по избранию меры пресечения по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Миллиард за обсерваторию

Контракт между адвокатом и госпредприятием подразумевал два типа выплат: фиксированный аванс до исполнения договора в размере от 150 до 490 тыс. рублей (в то же время на сайте конторы указана куда более скромная сумма за процесс целиком — 45 тыс. рублей) и 8% от разницы между заявленными и удовлетворенными судом исковыми требованиями (так называемые гонорары успеха).

Так, например, по делу A41-105048/2015 по иску «Роскосмоса» сумма требований составила 235 170 264,05 рубля, по итогам процесса с НПО имени Лавочкина взыскали только 21 365 366 рублей, а гонорар Третьякова автоматически составил 18 325 638 рублей. Предмет иска — срыв сроков создания «космического комплекса и на его основе двух космических аппаратов».

По делу A41-82571/2016 суд вообще отказал «Роскосмосу». Поводом для спора стала уникальная орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма». Сначала на обсерваторию не был вовремя установлен немецкий телескоп eROSITA, потом сломался бортовой радиокомплекс. «Роскосмос» требовал компенсацию в размере 1 933 289 234 рублей, но в итоге гонорар в 154 663 138 рублей получил адвокат Третьяков. Это почти половина всех средств дела о хищениях.

Дело A40-76833/2017 касалось проекта «Луна-Глоб». За срыв проекта «Роскосмос» хотел 998 187 300 рублей, но снова проиграл, а Третьяков получил гонорар в 79 854 984 рубля. Запуск аппарата «Луна-Глоб» между тем перенесли на 2021 год.

По остальным делам суммы исков и соответственно гонорары были меньше.

Лавочкин_2 Космический аппарат «Луна-Глоб» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Это были типовые дела по срыву сроков поставок, неустойкам по госконтрактам. Иски подавали механически, результат был понятен заранее, если у поставщика была уважительная причина — европейские санкции, подвели субподрядчики. Единственный критерий, по которому выбиралось дело, — сумма. С исками менее чем на 10 млн Третьяков не работал. С формальной точки зрения легализовывались деньги безупречно. Сейчас придется доказывать ничтожность этих сделок, — рассказал «Известиям» источник, близкий к следствию.

Однако на первом этапе всех средств адвокат не получил. Выплату гонораров задерживали. До того как схемой заинтересовались правоохранительные органы, на счета Третьякова пришло порядка 94 млн рублей.

«Белый» и «серый» каналы

В марте 2018 года после начала прокурорской проверки Лемешевский и Третьяков, как говорится в материалах дела, срочно в один день оформили по всем действующим договорам дополнительные соглашения с одним и тем же текстом. Далее уже во время завершающего этапа прокурорской проверки, накануне возбуждения уголовного дела в отношении Лемешевского, Аверьяновой и Третьякова, со счета НПО имени Лавочкина в спешном порядке перечисляется сумма в 238 млн рублей за полученные судебные решения, что составляет 70% выплат за два года сотрудничества адвоката и госпредприятия.

— Тот факт, что большую часть денег стали выводить в последний момент, говорит, что был и другой канал — условно «серый», не такой заметный, как гонорары. Но и не такой «чистый». Когда уголовное дело стало неминуемым, решили «отбелить» все деньги, — пояснил собеседник «Известий».

При этом ни сам адвокат Третьяков, ни сотрудники его конторы в процессах, за которые получали гигантские гонорары, не участвовали. Более того, «Известия» изучили открытые правовые базы и не нашли ни одного случая участия адвоката Игоря Анатольевича Третьякова за последнее время в арбитражных, гражданских и уголовных делах. Единственное упоминание о Третьякове связано как раз с проведением прокурорской проверки по фактам незаконных выплат от НПО имени Лавочкина.

Лавочкина_1 Бывший генеральный директор НПО имени С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский, обвиняемый по уголовному делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос», во время рассмотрения ходатайства об аресте в Бабушкинском суде Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Всё это, однако, не помешало руководителю правовой дирекции предприятия Аверьяновой, которая привлекала Третьякова к сотрудничеству как судебного юриста, в ходе объяснения в прокуратуре аттестовать его как «наиболее результативного специалиста». Выбран был адвокат «неконкурентным путем закупки у единственного поставщика». «Другие коммерческие предложения не запрашивались. Почему не запрашивались, пояснить не могу», — заявила Аверьянова в разговоре с прокурором.

Адвокат Лемешевского Иван Тучков не смог прокомментировать «Известиям» как размеры гонораров Третьякова, в том числе гонорар за дело о сроках сдачи обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», так и экстренное перечисление денег адвокату после начала прокурорской проверки. «Мне ничего об этом не известно», — заявил Иван Тучков.

Адвокат самого Третьякова Станислав Шостак на момент сдачи номера в печать находился в отпуске и не был доступен для комментариев.

В конторе «Третьяков и партнеры» обсуждать дело о мошенничестве отказались.