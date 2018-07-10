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Захарова призвала НАТО не тратиться на защиту от мнимой российской угрозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В российском МИДе считают, что США эксплуатируют мнимую российскую угрозу в стремлении получить от стран Североатлантического альянса больше средств на обеспечение их безопасности.

«Это абсолютно авантюрная история: сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове «Россия», а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

По ее словам, «игра стала еще более очевидной после того, как Соединенные Штаты Америки просто начали предъявлять непосредственно суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую они на себя берут: сколько страны — члены НАТО должны платить за обеспечение собственной безопасности».

Захарова отметила, что «создание новых вызовов, причем виртуальных, — это и странно, и неконструктивно».

Она призвала НАТО перестать видеть в России врага и сосредоточиться на реальных проблемах, в частности на растущем числе террористических атак.

В июне Институт стратегических исследований армии США заявил о том, что «набирающая силы Россия» пытается ответить на угрозу расширения НАТО. Эксперты института выразили уверенность в том, что Россия использует возможности для «запугивания» бывших союзников.

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