Америка предупредила Европу о «набирающей силу России»

Институт стратегических исследований армии США заявил о том, что «набирающая силы Россия» пытается ответить на угрозу расширения Организации Североатлантического договора (НАТО), пишет RT.

Эксперты института уверены в том, что РФ использует возможности для «запугивания» бывших союзников.

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи устава НАТО», — говорится в новом исследовании института.

В докладе также отмечается, что первоначальные соглашения, заключенные между РФ и НАТО, не оправдали ожиданий Москвы, при этом за последние 10 лет страна окрепла и стала угрозой для Европы.

«Самая серьезная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних 10 лет», — убеждены эксперты института.

Проблему противостояния России и НАТО обсудили 22 июня на переговорах глава Госдепартамента США Майк Помпео и глава МИД Португалии Аугушту Саунтуш. Они назвали действия российской стороны дестабилизирующими, однако никто из них не смог сказать, о каких именно действиях Москвы идет речь.