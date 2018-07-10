Видео с вероятными участниками кражи 22 млн рублей из отеля в Москве появилось в Сети

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором зафиксированы два человека, которые могли похитить из сейфа в номере отеля «Мариотт» на Тверской свыше 22 млн рублей.

Съемка велась в один из дней, когда в отеле пропали деньги. По версии следствия, кражу совершили с 26 до 28 июня.

Ранее сообщалось, что заявление о пропаже этой суммы подал в полицию знакомый депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева Александр Краюшкин. По информации РЕН ТВ, апартаментами, из которых пропали деньги, в последнее время пользовался Жигарев.

После пропажи денег он позвал «на встречу» 8 июля свою бывшую девушку Ольгу Синтюреву, для решения некоторых «имущественных вопросов».

При этом, по словам девушки, депутат требовал вернуть подарки, которые дарил ей во время ухаживаний. Речь идет об автомобиле Mercedes, шубе и дорогой сумке.

8 июля парламентарий встретился со своей бывшей возлюбленной. В то время как пара сидела в машине, неизвестный открыл дверь, выволок депутата на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу. Депутат попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой и кровоподтеками.

На кадрах можно заметить светловолосую девушку, которая внешне напоминает Синтюреву, и мужчину с бородой, который держит в руках ящик с инструментами. Согласно информации РЕН ТВ, похожий на него человек избил Жигарева.

Сейчас стражи порядка рассматривают разные версии нападения на парламентария. По одной из них, его мог совершить новый ухажер Ольги. При этом она сама заявила, что не знает мужчину, который напал на депутата.