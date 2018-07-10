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Подругу избитого депутата Жигарева заподозрили в краже 22 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Бывшую девушку депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева — Ольгу Синтюреву, из-за которой его избили, — подозревают в краже 22 млн рублей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Заявление о пропаже денег подал в полицию знакомый депутата Александр Краюшкин. По данным телеканала, из сейфа в апартаментах отеля Marriott испарились 20 млн рублей и $35 тыс. При этом камеры наблюдения зафиксировали в коридорах гостиницы людей, очень похожих на 24-летнюю Синтюреву и ее нового ухажера.

Есть информация, что апартаментами в последнее время пользовался Жигарев и именно после пропажи денег он позвал «на встречу» 8 июля свою бывшую пассию для решения некоторых «имущественных вопросов». 

Однако сама девушка рассказала, что депутат требовал вернуть подарки, которыми он ее осыпал во времена ухаживаний. Речь идет об автомобиле Mercedes, шубе и дорогой сумке. 

8 июля парламентарий встретился со своей бывшей возлюбленной. В то время как пара сидела в машине, неизвестный оттолкнул дверь, выволок депутата на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу. Депутат попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой и кровоподтеками.

Сейчас стражи порядка рассматривают разные версии произошедшего. По одной из них, нападение мог совершить новый ухажер Ольги. При этом она сама заявила, что не знает мужчину, который за нее вступился. Полиция подозревает, что «спаситель» появился у машины не случайно.

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