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Появились подробности избиения депутата Госдумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев подрался с новым ухажером своей бывшей девушки, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Законодатель долгое время жил вместе с возлюбленной, но через какое-то время она от него ушла и познакомилась с другим мужчиной. С депутатом у нее возник конфликт: он потребовал вернуть все подарки, которые ей дарил. 

На встречу с Жигаревым бывшая пассия позвала нового ухажера, который ударил депутата. Парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой и кровоподтеками

Сергей Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. Он является главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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