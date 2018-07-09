Появились подробности избиения депутата Госдумы

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев подрался с новым ухажером своей бывшей девушки, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Законодатель долгое время жил вместе с возлюбленной, но через какое-то время она от него ушла и познакомилась с другим мужчиной. С депутатом у нее возник конфликт: он потребовал вернуть все подарки, которые ей дарил.

На встречу с Жигаревым бывшая пассия позвала нового ухажера, который ударил депутата. Парламентарий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой и кровоподтеками.

Сергей Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. Он является главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.