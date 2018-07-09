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Депутат Госдумы попал в больницу с травмой головы

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Фото: ТАСС/Абулхатин Марат
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Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев попал в больницу с различными травмами, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ

У него диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки. Также у законодателя было подозрение на перелом челюсти, но оно не подтвердилось.

Жигарев от госпитализации отказался. 

«Я иду на работу, у меня никакой информации нет, я не могу прокомментировать», — сказала телеканалу «360» помощница депутата.

Сергей Жигарев был избран в Госдуму седьмого созыва по 127-му одномандатному избирательному округу. Он является главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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