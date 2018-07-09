Появилось видео избиения депутата Госдумы в Москве

В интернете появилось видео избиения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Ролик публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как некий мужчина вытаскивает парламентария из машины и начинает избивать его, нанося удары руками и ногами.

Ранее сообщалось, что депутата избил возлюбленный его бывшей девушки.

Якобы после того, как она ушла от Жигарева, законодатель потребовал вернуть все подарки, которые ей дарил, и договорился о встрече. Бывшая пассия позвала на разговор нового ухажера, который и напал на него.

У парламентария диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтеки. От госпитализации он отказался.