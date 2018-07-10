МВД проинформировало о российском гражданстве режиссера Сенцова

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, имеет российское гражданство. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» комментарий министерства.

Режиссер, будучи жителем Симферополя, получил российское гражданство в 2014 году в соответствии с законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым».

Как указано в документе, со дня вхождения Крыма в состав РФ постоянно проживающие в регионе украинские граждане и лица без гражданства были признаны гражданами России. Желающим сохранить имеющееся гражданство или остаться лицами без гражданства был отведен один месяц на уведомление властей о своем решении.

Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Он был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

В мае 2018 года МИД Украины допустил возможность обмена Сенцова на задержанного главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили, что Киев пытается брать российских граждан в качестве заложников, чтобы их обменивать на осужденных за реальные преступления. Кроме того, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков придерживается мнения, что власти Украины заранее готовили предложения по обмену и специально арестовывали для этого граждан РФ.