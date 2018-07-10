Руководителя тушения пожара «Зимней вишни» отправили в СИЗО‍

Суд Кемерово арестовал начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина до 7 сентября. Его обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «РИА Новости»

Судебный процесс

Начальника службы пожаротушения ФГКУ «Первый отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Андрея Бурсина задержали 7 июля.

СК изначально требовал арестовать обвиняемого, однако судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прокуратура просила дать ей 72 часа на проверку законности возбуждения уголовного дела.

Постановление об аресте пока не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано всеми участниками процесса, уточнила председатель суда Инна Михайленко.

В чем обвиняют

По версии следствия, Бурсин нарушил Боевой устав и федеральное законодательство. Поэтому он не смог правильно распределить силы и средства пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра. Также, по версии следствия, Бурсин не смог провести разведку пожара должным образом, что привело к гибели людей.

«Обвиняемый дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два одиннадцати», — отмечается в сообщении СК.

Другие обвиняемые

Начальник службы пожаротушения стал вторым пожарным, арестованным по делу «Зимней вишни». Также по обвинению в халатности арестовали начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. В том числе он подозревается в том, что проигнорировал сведения очевидца пожара о том, как быстрее добраться в кинозал на четвертом этаже ТЦ, где находились люди.

Кроме пожарных по делу проходят еще два сотрудника регионального управления МЧС: начальник управления Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев.

Их обвинили в растрате и халатности, потому что они не провели в 2017–​2018 годах плановую проверку пожарной безопасности торгового центра.

Пожар в «Зимней вишне»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не смогли спастись те, кто находился в кинозалах, расположенных рядом с источником возгорания. Это один из крупнейших пожаров в России за сто лет по числу жертв.

Следствие определило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не включил принудительную систему оповещения о ЧП.

Ранее по уголовному делу о пожаре в ТЦ арестовали 10 человек, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.