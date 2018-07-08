Суд продлил арест начальнику пожарной службы по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово продлил до 10 июля срок задержания начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, сообщает «РИА Новости».

Его обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня».

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила дать ей время, чтобы проверить законность возбуждения уголовного дела. Позицию прокурора поддержали адвокат Бурсина и он сам.

В свою очередь, потерпевшие и представители СК возражали и настаивали на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения 8 июля.

По версии следствия, Бурсин первым прибыл на место пожара, который произошел 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», и не сумел организовать управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте.

Также следователи полагают, что начальник службы пожаротушения не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.