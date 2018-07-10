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СК попросил арестовать руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие попросило суд арестовать до 7 сентября руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности.   

По словам руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина, необходимость ареста объясняется тем, что, находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть следы преступления.

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Габдулин пояснил, что ранее пожарный не выполнил обязательство по явке и уехал в отпуск в Анапу, где его нашли и принудительно доставили в Кемерово.

По словам руководителя следственной группы, Бурсин неверно оценил сложность пожара, направив на место меньше людей, чем было необходимо — семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для второго ранга пожара одиннадцати. Кроме того, он не проконтролировал работу штаба пожаротушения, не организовал разведку ЧП, не провел опрос очевидцев и не отдал распоряжения следовать в кинозал, где погибло большинство людей.

Представитель прокуратуры согласился с доводами следствия, но счел необходимым назначить Бурсину домашний арест вместо содержания под стражей, отмечает ТАСС

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу арестованы 10 обвиняемых, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию. 

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