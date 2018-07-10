СК попросил арестовать руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Следствие попросило суд арестовать до 7 сентября руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности.

По словам руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина, необходимость ареста объясняется тем, что, находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть следы преступления.

Габдулин пояснил, что ранее пожарный не выполнил обязательство по явке и уехал в отпуск в Анапу, где его нашли и принудительно доставили в Кемерово.

По словам руководителя следственной группы, Бурсин неверно оценил сложность пожара, направив на место меньше людей, чем было необходимо — семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для второго ранга пожара одиннадцати. Кроме того, он не проконтролировал работу штаба пожаротушения, не организовал разведку ЧП, не провел опрос очевидцев и не отдал распоряжения следовать в кинозал, где погибло большинство людей.

Представитель прокуратуры согласился с доводами следствия, но счел необходимым назначить Бурсину домашний арест вместо содержания под стражей, отмечает ТАСС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу арестованы 10 обвиняемых, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.