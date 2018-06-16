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Суд оставил под арестом главу кемеровского МЧС

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Суд оставил под арестом бывшего главу МЧС и экс-руководителя стройнадзора Кузбасса. Оба фигуранта дела имеют прямое отношение к трагедии в «Зимней вишне».

По версии следствия, экс-глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов знал о нарушениях в ТЦ, но не проводил никаких проверок. Кроме того, его обвиняют в хищении почти 2 млн рублей из бюджета.

Арест Танзилии Комковой — экс-начальницы стройнадзора — продлили до 24 августа. Она закрыла глаза на то, что «Зимняя вишня» строилась с нарушениями. После трагедии Комкова попыталась скрыться от следствия, уехав в Москву.

 

 

 

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