Суд оставил под арестом главу кемеровского МЧС

Суд оставил под арестом бывшего главу МЧС и экс-руководителя стройнадзора Кузбасса. Оба фигуранта дела имеют прямое отношение к трагедии в «Зимней вишне».

По версии следствия, экс-глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов знал о нарушениях в ТЦ, но не проводил никаких проверок. Кроме того, его обвиняют в хищении почти 2 млн рублей из бюджета.

Арест Танзилии Комковой — экс-начальницы стройнадзора — продлили до 24 августа. Она закрыла глаза на то, что «Зимняя вишня» строилась с нарушениями. После трагедии Комкова попыталась скрыться от следствия, уехав в Москву.