Автоэксперт объяснил ужесточение наказания за липовый техосмотр

Меры по ужесточению наказания за использование липового техосмотра или езду без него скорее всего коснутся только страховых компаний при заключении полиса ОСАГО, полагает автоэксперт Дмитрий Славнов.

Так он прокомментировал новые поправки в законодательство, согласно которым увеличивается размер штрафов за езду без техосмотра, а за проведение ТО без необходимой аккредитации и вовсе будет грозить 5 лет тюрьмы.

«То есть все урегулирования, если выяснится, что документ заключен неверно или диагностическая карта поддельная или купленная, то страховая компания будет с этим разбираться, а не инспекторы», — приводит его слова сайт телеканала РЕН ТВ.

Также эксперт объяснил новые меры необходимостью убрать с российских дорог старые, некачественные автомобили. По его мнению, уголовная ответственность за использование поддельной диагностической карты не является суровой мерой, поскольку машины-«помойки» представляют для остальных участников движения серьезную опасность.