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Автоэксперт объяснил ужесточение наказания за липовый техосмотр

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Меры по ужесточению наказания за использование липового техосмотра или езду без него скорее всего коснутся только страховых компаний при заключении полиса ОСАГО, полагает автоэксперт Дмитрий Славнов.

Техосмотр обрастет штрафами и «уголовкой»
За езду без ТО придется заплатить 2000 рублей, за нелегальную проверку машин — отсидеть пять лет

Так он прокомментировал новые поправки в законодательство, согласно которым увеличивается размер штрафов за езду без техосмотра, а за проведение ТО без необходимой аккредитации и вовсе будет грозить 5 лет тюрьмы.

«То есть все урегулирования, если выяснится, что документ заключен неверно или диагностическая карта поддельная или купленная, то страховая компания будет с этим разбираться, а не инспекторы», — приводит его слова сайт телеканала РЕН ТВ.

Также эксперт объяснил новые меры необходимостью убрать с российских дорог старые, некачественные автомобили. По его мнению, уголовная ответственность за использование поддельной диагностической карты не является суровой мерой, поскольку машины-«помойки» представляют для остальных участников движения серьезную опасность.

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