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За нелегальный техосмотр введут уголовную ответственность

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Фото: TASS/DPA/Christoph Schmidt
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Согласно доработанным поправкам в КоАп и уголовный кодекс РФ, за езду без техосмотра водителям будет грозить штраф в размере 2 тыс. рублей, а за проведение ТО без необходимой аккредитации введут уголовную ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Поправки подготовило Минэкономразвития. Штраф за отсутствие ТО в размере 2 тыс. рублей будет грозить всем водителям.

Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации раз в сутки.

Кроме того, штрафные санкции вводятся и для тех, кто проводит техосмотр.

От 5 тыс. до 10 тыс. рублей придется заплатить за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра.

Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра вводится уголовная ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автомобилистов (РСА).

За такие действия грозят штрафы до 300 тыс. рублей. При этом, если деяние совершено группой лиц или был получен особо крупный доход — лишение свободы до пяти лет.

Документы уже поддержаны большинством заинтересованных ведомств. Однако эксперты сомневаются в эффективности предложенных новаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Техосмотр обрастет штрафами и «уголовкой»

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