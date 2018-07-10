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В фан-зоне у стадиона «Спартак» не покажут оставшиеся матчи ЧМ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Власти Москвы решили закрыть вторую фан-зону чемпионата мира, располагающуюся у стадиона «Спартак». Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе департамента спорта и туризма российской столицы.

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Болельщики смогут посмотреть оставшиеся четыре матча мирового первенства в фан-зоне на Воробьевых горах.

10 и 11 июля она начнет работу в 18:00. Болельщики смогут посмотреть полуфинальные игры Франция–Бельгия и Англия–Хорватия.

14 июля в день проведения матча за третье место площадка откроется в 14:00. В заключительный день мундиаля (15 июля) болельщикам покажут церемонию закрытия и главную встречу турнира. Фан-зона же начнет работу в 14:45.

Дополнительная фан-зона у стадиона «Спартак» была открыта после победы сборной России в 1/8 финала против команды Испании.

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