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Полиция вернула болельщику ЧМ-2018 из Перу потерянный в аэропорту телефон

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Столичные правоохранители вернули иностранному болельщику чемпионата мира по футболу потерянный в аэропорту Домодедово смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ в понедельник, 9 июля.

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Ранее в полицию обратился 29-летний футбольный фанат из Перу с просьбой найти его потерянный на территории аэропорта телефон стоимостью $700. Пассажир рассказал, что пользовался дорогим гаджетом в зоне международного прилета аэровокзала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что болельщик забыл свой телефон возле пункта обмена валют, а также выявили гражданина, который нашел смартфон. В настоящее время телефон возвращен владельцу.

Ранее в российском МВД рассказали, что за время проведения мундиаля в РФ зафиксировали «мизерное» количество правонарушений, совершенных иностранными болельщиками.

Турнир стартовал в России 14 июня. Финальный матч мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. 

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