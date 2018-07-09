Полиция вернула болельщику ЧМ-2018 из Перу потерянный в аэропорту телефон

Столичные правоохранители вернули иностранному болельщику чемпионата мира по футболу потерянный в аэропорту Домодедово смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ в понедельник, 9 июля.

Ранее в полицию обратился 29-летний футбольный фанат из Перу с просьбой найти его потерянный на территории аэропорта телефон стоимостью $700. Пассажир рассказал, что пользовался дорогим гаджетом в зоне международного прилета аэровокзала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что болельщик забыл свой телефон возле пункта обмена валют, а также выявили гражданина, который нашел смартфон. В настоящее время телефон возвращен владельцу.

Ранее в российском МВД рассказали, что за время проведения мундиаля в РФ зафиксировали «мизерное» количество правонарушений, совершенных иностранными болельщиками.

Турнир стартовал в России 14 июня. Финальный матч мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.