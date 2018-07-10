Прямой эфир

РКН предупредил о рассылке рекламы с ложными данными о проверках операторов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор предупредил операторов о рассылке рекламы с недействительной информацией о проведении внеплановых проверок ведомством на предмет выполнения компаниями требований закона о защите персональных данных. Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

Роскомнадзор усомнился в запрещенном контенте
В ведомстве проанализировали судебную практику по делам о блокировках интернет-ресурсов за прошлый год

По данным ведомства, операторы персональных данных пожаловались на сообщения рекламного характера, которые направились СДС «Россертификация» (Главное управление ООО «Единый Центр Сертификации»). В них содержалась информация о проведении внеплановых проверок организаций на предмет выполнения закона «О персональных данных» по факту отсутствия в реестре операторов персональных данных, а также было указано, что операторы несут ответственность за невыполнение требований закона. Роскомнадзор направил эти материалы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов реклама, распространяемая ООО «ЕЦС», признана ненадлежащей, а в действиях ООО «ЕЦС» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере рекламы», — указано в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что уже более 397 тыс. операторов уведомили об использовании ими личных данных граждан и подали заявки на включение в соответствующий реестр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор отчитался о рейдах против продавцов нелегальных SIM-карт
Роскомнадзор проведет День открытых дверей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017