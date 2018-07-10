РКН предупредил о рассылке рекламы с ложными данными о проверках операторов

Роскомнадзор предупредил операторов о рассылке рекламы с недействительной информацией о проведении внеплановых проверок ведомством на предмет выполнения компаниями требований закона о защите персональных данных. Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, операторы персональных данных пожаловались на сообщения рекламного характера, которые направились СДС «Россертификация» (Главное управление ООО «Единый Центр Сертификации»). В них содержалась информация о проведении внеплановых проверок организаций на предмет выполнения закона «О персональных данных» по факту отсутствия в реестре операторов персональных данных, а также было указано, что операторы несут ответственность за невыполнение требований закона. Роскомнадзор направил эти материалы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов реклама, распространяемая ООО «ЕЦС», признана ненадлежащей, а в действиях ООО «ЕЦС» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере рекламы», — указано в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что уже более 397 тыс. операторов уведомили об использовании ими личных данных граждан и подали заявки на включение в соответствующий реестр.