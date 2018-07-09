Роскомнадзор проведет день открытых дверей по случаю годовщины принятия закона «О персональных данных», заявила пресс-служба ведомства.

«В рамках дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные с типовыми нарушениями, выявленными в ходе проверок за первое полугодие 2018 года», — указано в сообщении. Мероприятие пройдет 31 июля в Ситуационном центре Роскомнадзора в 11:00 мск.

Кроме того, представители ведомства пояснят, что стало причиной выявленных нарушений, изучат примеры их устранения и предложат способы недопущения таких ситуаций. На дне открытых дверей будут затрагиваться темы ведения реестра операторов, которые осуществляют обработку личных данных пользователей, а также информационно-публичной деятельности в сфере персональных данных.

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» был принят 26 июля 2006 года. Он ужесточает требования ко всем частным и государственным компаниям, а также лицам, которые хранят, собирают, передают или обрабатывают персональные данные.