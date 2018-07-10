Пожар на складе с моторным маслом в Екатеринбурге ликвидировали

Пожарные за три часа потушили крупное возгорание на складе с моторным маслом в Екатеринбурге. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 07:27 по местному времени (5:27 мск). «В 10:46 (08:46 мск) открытое горение ликвидировано. В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разборка сгоревших конструкций», — указано в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что площадь пожара составила 800 кв. м. В работе по ликвидации огня были задействованы 19 единиц спецтехники и более 70 пожарных. Для бесперебойной подачи воды сотрудники экстренных служб проложили четыре магистральные линии от гидрантов, расположенных на различных расстояниях от места пожара.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. Данных о пострадавших не поступало.

9 июля пожар произошел в лакокрасочном цехе Иркустского авиационного завода, площадь возгорания составила 800 кв. м.